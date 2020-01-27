نحن هنود وليس لنا دين.. شاروخان يكشف أسرار مثيرة عن ديانته هو وأبنائه

داخل منزله جمعت أديان سماوية وغير سماوية، فتحت سقف واحد يعيش الزوج المسلم مع زوجته الهندوسية وأبنائه الهندوس وعلى الرغم من الاختلاف الكلي إلا أن هذه القضية غير قابلة للنقاش، هذا المنزل هو منزل الفنان الهندي العالمي "شاروخان".





فقد أكد شاروخان خلال لقاء أجراه مؤخرًا أن الدين لا يناقش في منزله، أو خارجه فعندما يطلب من أطفاله كتابة ديانتهم يستبدلوها بـالجنسية "هنديًا"، بحسب ما نشرت إحدى المواقع الهندية.





ويوضح "خان" تقسيمة الديانة في منزله قائلًا:"زوجتي هندوسية ، أنا مسلم وأطفالنا هندوستان"، مضيفًا:"عندما ذهبوا إلى المدرسة ، كان عليهم أن يكتبوا دينهم، وجاءت ابنتي إلي مرة واحدة وسألتني ما هو ديننا كتبت ببساطة في خانة الدين أننا هنديون، وليس لدينا دين."





كما أوضح أن الدين لا يفرض داخل منزله وأنهم يحتفلون بجميع المهرجانات والمناسبات الدينية، وفي حديثه عن أطفاله قال قد أعطيت ابني وابنتي أسماء يمكن لأسماء عامة لا تفصح عن ديانتهم وهي" آريان وسوهانا".





وعن دينه ، قال شاروخان "أنا لست متدينًا أو ملتزم بالصلاة خمس مرات ولكني إسلامي، فأنا أؤمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد".