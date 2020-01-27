عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

لا شك أن الفتيات تود أن يظهر حفل زفافها بشكل لائق ومميز، لذلك تحرص على توفير أدق التفاصيل ولكن أيضًا يكون تحت بند من المصروفات لا يمكنها تجاوزه، حتى إذا تطلب الأمر ان تستعير أمور مجانية للتوفير من ميزانية الزفاف.





هذا ما قامت به عروس بالفعل حيث طلبت من أحد المصورين المتخصصين أن يحضر إلى حفل الزفاف ويعمل لمدة 10 ساعات بالمجان، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





أقدمت العروس على إرسال رسالة مطولة إلى مصور حفل الزفاف الذي لم يذكر اسمه، وقد كتبت في رسالتها "بعد العثور على موقعك الأليكتروني والنظر إلى مهاراتك في التقاط الصور للعرائس، أحببناه كثيرأ لذلك نود أن تأتي إلينا في حفل الزفاف، ولكن بشرط".





واكملت" سنحتاجك في الحفل لمدة 10 ساعات لتغطية حفل الزفاف بالكامل، في المقابل سنقوم بتسويق عملك وشركتك دون أن ندفع لك أجر".





فكان العرض الذي قدمته العروس على المصور هو:" نحن لدينا ما يزيد عن 3000 متابع على الفيسبوك، وعدد الحضور في حفل الزفاف 300 شخص، من بينهم 117 شخص غير متزوج واعمارهم ما بين 24 لـ 35 عامًا، و73 أب وأم لديهم أبناء في المرحلة العمرية 24 لـ 35 عامًا".





وأضافت "سيتضمن كتيب الزفاف شعارك ومعلومات الاتصال الخاصة بك ، والتي سيتم توزيعها على جميع 300 حفل زفاف، بالإضافة إلى ذلك ، سنقوم أيضًا بنشر معلومات شركتك في ألبوم زفاف Facebook الخاص بنا وكذلك موقع زفافنا".





واختتمت رسالتها قائلة :"نحن نقدر مساعدتك في إنشاء يومنا الخاص ونتطلع إلى التواصل معك قريبًا"، كانت هذه الرسالة بمثابة صادمة للمصور الذذي قا بنشرها على احد المواقع المتخصصة في مشاكل حفلات الزفافف طالبًا للنصيحة.