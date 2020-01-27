AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لا شك أن الفتيات تود أن يظهر حفل زفافها بشكل لائق ومميز، لذلك تحرص على توفير أدق التفاصيل ولكن أيضًا يكون تحت بند من المصروفات لا يمكنها تجاوزه، حتى إذا تطلب الأمر ان تستعير أمور مجانية للتوفير من ميزانية الزفاف. 

هذا ما قامت به عروس بالفعل حيث طلبت من أحد المصورين المتخصصين أن يحضر إلى حفل الزفاف ويعمل لمدة 10 ساعات بالمجان، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

أقدمت العروس على إرسال رسالة مطولة إلى مصور حفل الزفاف الذي لم يذكر اسمه، وقد كتبت في رسالتها "بعد العثور على موقعك الأليكتروني والنظر إلى مهاراتك في التقاط الصور للعرائس، أحببناه كثيرأ لذلك نود أن تأتي إلينا في حفل الزفاف، ولكن بشرط".

واكملت" سنحتاجك في الحفل لمدة 10 ساعات لتغطية حفل الزفاف بالكامل، في المقابل سنقوم بتسويق عملك وشركتك دون أن ندفع لك أجر".

فكان العرض الذي  قدمته العروس على المصور هو:" نحن لدينا ما يزيد عن 3000 متابع على الفيسبوك، وعدد الحضور في حفل الزفاف 300 شخص، من بينهم 117 شخص غير متزوج واعمارهم ما بين 24 لـ 35 عامًا، و73 أب وأم لديهم أبناء في المرحلة العمرية 24 لـ 35 عامًا".

وأضافت "سيتضمن كتيب الزفاف شعارك ومعلومات الاتصال الخاصة بك ، والتي سيتم توزيعها على جميع 300 حفل زفاف، بالإضافة إلى ذلك ، سنقوم أيضًا بنشر معلومات شركتك في ألبوم زفاف Facebook الخاص بنا وكذلك موقع زفافنا".

واختتمت رسالتها قائلة :"نحن نقدر مساعدتك في إنشاء يومنا الخاص ونتطلع إلى التواصل معك قريبًا"، كانت هذه الرسالة بمثابة صادمة للمصور الذذي قا بنشرها على احد المواقع المتخصصة في مشاكل حفلات الزفافف  طالبًا للنصيحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| عروس تطلب الطلاق يوم زفافها بسبب فستان حماتها

فيديوجراف| شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها فى الزفاف

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

مطلب غريب.. عروس تشترط على مصور الزفاف استرداد أموالها في هذه الحالة

عروس ترفض السماح لشقيقة العريس بحضور حفل الزفاف

عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أغرب من الخيال.. قصة حب تبدأ بـ نمرة غلط وتنتهي بالزواج

الخيانة الزوجية.. أسباب تدفع الرجل إلى الرذيلة

«أشتري واحدة وخد أتنين هدية».. كيف روج مصنعو «بير السلم» للمراتب المغشوشة؟

نحن هنود وليس لنا دين.. شاروخان يكشف أسرار مثيرة عن ديانته هو وأبنائه

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

مدينة مصرية تسجل صفرًا ..تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور