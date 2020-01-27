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أخبار البلد

مدينة مصرية تسجل صفرًا ..تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:20 ص
.تعرف على حالة الطقس
.تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يسود اليوم الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا و غائم أحيانا والرياح  معتدلة.
  
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ، تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
القاهرة 07  19
 
شبين الكوم 07  18
 
طنطا 08  17
 
دمنهور 09  17
 
الإسكندرية 09 17
 
 بلطيم 09  17
 
مطروح 07  17
 
السلوم 05  17
 
سيوة  04 18
 
بورسعيد 12  16
 
دمياط 11  16
 
الزقازيق 09  19
 
الاسماعيلية  07  19
 
السويس 08   18
 
العريش 07  16   
 
رفح 07  17
 
رأس سدر 09  19

نخل  02  16      

نويبع 11  20     
 
طابا 06  19      
 
كاترين 0 12
 
الطور 08  19     
 
شرم الشيخ 13 21
 
الغردقة 12  22
 
مرسى علم 12  22
 
الفيوم 07 19
 
بنى سويف 07  19
 
المنيا 05  19
 
أسيوط  05 20
 
سوهاج 06  21

قنا  08 22
 
الأقصر 06  22   
 
 أسوان 08  23    
 
الوادى الجديد 07  22
 
 شلاتين 13 23
 
ابو رماد 13  22  
 
حلايب 15 20
 
 رأس حدربة 14 20
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