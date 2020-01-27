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الأرصاد: استقرار كبير في درجات الحرارة اليوم.. وزيادة فترات سطوع الشمس.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:24 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات النهار تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن ترتفع درجة او درجتين عن البارحة.


وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن اليوم ستزيد فترة سطوع فترات الشمس وتقل كميات السحب بشكل كبير، موضحا أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار معتدلة.


وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بمجرد غياب أشعة الشمس يتم ملاحظة الانخفاض السريع في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه ما يظهر الفارق بين العظمى والصغرى إلى ما يقرب من العشر درجات مئوية.


وينصح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الساعات الأخيرة من الليل والنهار أثناء التواجد خارج المنازل، مضيفا إلى أنه خلال هذه الفترة عدم الإستقرار يؤدى إلى وجود شبورة مائية بالصباح الباكر، مما تقل الرؤية الأفقية بشكل كبير خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يفضل أثناء تكون الشبورة التأخر قليلا عن المواعيد المحددة وعدم قيادة السيارة بسرعة شديدة، مشيرا إلى أن الرياح اليوم هادئة على أغلب الأنحاء مما يؤدى إلى وجود إستقرار بالملاحة البحرية سواء بالبحر الأحمر أو المتوسط.

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