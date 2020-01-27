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درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الاثنين 27-1-2020.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم، الاثنين 27 /1 /2020؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وسنتعرف فيما يلي على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 27 - 1 - 2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 19
الإسكندرية 17
دمياط 16
بورسعيد 16
العريش 16
رفح 17
الإسماعيلية 19
السويس 18
مرسى مطروح 17
وادى النطرون 18
المنصورة 19
طنطا 17
سانت كاترين 12
الغردقة 22
شرم الشيخ 21
الفيوم 19
المنيا 19
أسيوط 20
سوهاج 21
قنا 22
الأقصر 22
الوادى الجديد 22
أسوان 23
حلايب 20
شلاتين 23
أبو رماد 22
رأس حدربة 20


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