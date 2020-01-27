غدا.. انطلاق الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريكية

تنطلق غدا الثلاثاء الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجتمع وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بعد أن اختتمت الفرق الفنية والقانونية في البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي مباحثات الخرطوم.









من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري السودانية صالح حمد إن مباحثات الخرطوم شهدت تقاربا في وجهات النظر، مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية، وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء الدول الثلاث في الاجتماعات.









وقدم وزير الري السوداني ياسر عثمان عرضا إلى مجلس السيادة في البلاد، بشأن سد النهضة، في وقت اختتمت الفرق الفنية والقانونية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاتها في العاصمة الخرطوم.









وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري أمس الأحد إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.









يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.