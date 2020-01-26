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أخبار البلد

وزير الخارجية يتوجه لـ واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:41 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الاجتماع الوزاري يأتي في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي

ورحب الرئيس السيسي، بزيارة وفد البنك الدولي، والتي تأتي للمرة الأولى منذ عام 2014، مؤكّدًا التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، خاصةً بعد التجربة الناجحة عبر السنوات الماضية مع البنك الدولي التي تحقق خلالها مؤشرات اقتصادية لافتة من خلال برامج دعم البنك وكذلك بإرادة الشعب المصري.

كما تطرق الرئيس السيسي إلى ملف سد النهضة؛ مستعرضًا التطورات الجارية فيما يخص المفاوضات، ومشددًا على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، وأيضًا الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود.
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