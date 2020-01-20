مصر تحذر من أي إجراءات تنتهك حقوق قبرص في مياهها الاقتصادية

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط.





وقال بيان لوزارة الخارجية ورد الموقع نسخة منه، إن ذلك يأتي في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.





وحذر المتحدث باسم الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.





كما أكد على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.