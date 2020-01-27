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أخبار البلد

"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:36 ص
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
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شيماء مجدي
 أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لخوض انتخابات التجديد النصفي.

وجاء ذلك لحين الاعلان عن الكشوف النهائية بعد استيفاء التنازلات والطعون خلال يومي ٢٧ و ٢٨ يناير و الانتهاء من قبول التنازلات وفحص الطعون في الفترة من 29الي 30 يناير الجارى .

كانت النقابة قد قامت بالاعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي علي نصف أعضاء الشعب الهندسية بالنقابة العامة ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية وذلك يوم ٨ يناير الجاري.

 وأغلق الباب يوم الاربعاء ٢٣ يناير وتم فتح باب التنازلات والطعون خلال يومي ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٠ وسوف تعلن النقابة القوائم النهائية فور الانتهاء من فحص الطعون .

ولمشاهدة باقي الكشوف اضغط هنا 
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي
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