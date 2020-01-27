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رياضة

أهلي 2001 يواجه المصري في بطولة الجمهورية.. اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم، الاثنين، مع فريق المصري، في اللقاء الذي يقام على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٤١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٣ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في ٧ مباريات.

وسجل الفريق ٣٥ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة ٢٠.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا إداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.


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