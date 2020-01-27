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ثقافة

مبادرة كشك الموسيقى تطلق الألحان الشرقية الأصيلة فى معرض الكتاب.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ شروق حمدى
 تقام العديد من الاستعراضات الخاصة بكل فرد و التى يوفرها معرض الكتب هذا العام للتسلية و الترفيه وعرض أنشطه كل فرد و يعرف بكشك الموسيقى  الذى يضم 60 عازفا من الأوبرا  وكان من أبرزها قيام شاب بعزف  أشهر الألحان الشرقية الأصيلة وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور و اندماجهم بالموسيقى و التقاط الصور.

ما بين الأبنية الرئيسية للمعرض تجد نقطتين لكشك الموسيقى تتمثل فى مسرح صغير مزود بأنظمة صوتية يعتليه عازف يبدع بمقطوعات موسيقية من الألحان الشرقية الأصيلة، ويلتف حوله عدد كبير من جمهور المعرض وزواره ممن حرصوا على الاستمتاع بالألحان الشرقية الأصيلة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة « شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي». 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

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