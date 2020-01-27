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توك شو

شاهد.. شوارع ووهان خاوية على عروشها بعد تفشي فيروس كورونا القاتل

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو جديد لشوارع ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا منذ أيام وإصابة الآلاف من الصينيين بـ فيروس كورونا المميت.

وظهر بالفيديو شوارع ووهان خاوية من المواطنين حيث التزم المواطنون المنازل خوفا من إصابتهم بالفيروس المميت كورونا.


وتسبب مرض كورونا  في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، والمحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، انه ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، ما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.

وظهرت حالات مؤكدة من كورونا الجديد في الولايات المتحدة وتايلاند، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج، وماكاو ونيبال، وتم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف للحد من انتشار الفيروس حول العالم.

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