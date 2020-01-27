انهيار منزل غير مأهول بالسكان في دمنهور وإخلاء 3 عقارات مجاورة .. صور

سادت حالة من الفزع بين أهالي حارة الطناني بجوار مسجد أبو عبد الله بمدينة دمنهور في البحيرة عقب انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان دون حدوث أى إصابات.





تلقت غرفة العمليات بالمحافظة بانهيار عقار غير مأهول بالسكان بمنطقة أبو عبد الله بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدينة والمحاسب محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، لمحل البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، لمنع المارة من الاقتراب بالمنطقة حفاظًا على أرواحهم.





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واكد محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مشيرًا إلى إنه تم فصل المرافق على العقار المنهار وإخلال 3 منازل مجاورة للعقار كإجراء إحترازي.





وأشار الى إنه جار استكمال عمليات الهدم للمنزل وتنفيذ قرار الإزالة رقم 935 لسنة 2029 بشأن المنزل.