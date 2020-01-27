تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوقرقاص بالمنيا أعمال التطوير بقرية شيبة، ضمن خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز اليوم أعمال تركيب ١٠ أكشاك كهرباء و ٢٠٠ كشاف إنارة بنطاق القرية بالكامل و تركيب خط مياه للشرب بطول ١٢٥٠ متر بالقرية .
من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية و التضامن الاجتماعي ، و تستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة، موضحا أن أعمال الإنشاء و التطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحى وشبكة مياه لتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة .
وأضاف المحافظ ، أن القرى المستهدفة من المبادرة تشمل قريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة ، والشيخ عبادة بملوى وزعبرة بديرمواس وشيبة بأبوقرقاص ، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية .