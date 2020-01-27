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محافظات

تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوقرقاص بالمنيا أعمال التطوير بقرية شيبة، ضمن خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز اليوم أعمال تركيب ١٠ أكشاك كهرباء و ٢٠٠ كشاف إنارة بنطاق القرية بالكامل و تركيب خط مياه للشرب بطول ١٢٥٠ متر بالقرية .

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية و التضامن الاجتماعي ، و تستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة، موضحا أن أعمال الإنشاء و التطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحى وشبكة مياه لتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة .

وأضاف المحافظ ، أن القرى المستهدفة من المبادرة تشمل قريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة ، والشيخ عبادة بملوى وزعبرة بديرمواس وشيبة بأبوقرقاص ، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية .
تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور
تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور
تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور
تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور
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