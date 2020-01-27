تدعيمات كهرباء ومياه وإنارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية شيبة بالمنيا..صور

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية و التضامن الاجتماعي ، و تستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة، موضحا أن أعمال الإنشاء و التطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحى وشبكة مياه لتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة .