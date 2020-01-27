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فيروس كورونا.. التلفزيون الصيني يعلن تسجيل أول حالة وفاة في العاصمة بكين

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:51 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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هاني حسين
أعلن التلفزيون الصيني  تسجيل أول حالة وفاة في العاصمة بكين بفيروس كورونا القاتل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وأصبحت الشوارع خاوية من المواطنين، حيث التزم المواطنون المنازل خوفا من إصابتهم بالفيروس المميت كورونا.

وتسبب مرض كورونا  في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، والمحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، انه ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، ما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.

وظهرت حالات مؤكدة من كورونا الجديد في الولايات المتحدة وتايلاند، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج، وماكاو ونيبال، وتم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف للحد من انتشار الفيروس حول العالم.
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