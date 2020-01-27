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في 7 خطوات.. استشاري يكشف طريقة علاج المصاب بـ فيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية، أن فيروس كورونا المنتشر في الصين يتم تشخيصه عن طريق تحليل للفيروس مثل الفيروس الكبدي  PCR من الدم او مسحة من الزور.

وأوضح الدكتور حسام فوزي لـ صدى البلد أن العلاج من فيروس كورونا يتم عن طريق عدة خطوات هامة وهي : 

١. الراحة التامة
٢. شرب الكثير من السوائل الدافئة مع التغذية الجيدة
٣. تناول العقاقير المضادة للرشح والسعال
٤. تناول مخفضات الحرارة مثل باراسيتامول وبروفين
٥. يجب تجنب تناول الاسبرين ومشتقاته
٦. يمكن اعطاء موسعات للشعب الهوائية حسب الحاله
٧. تناول انواع معينة من الاطعمة والمشروبات المعروفة بقدرتها علي مقاومة الفيروسات وتزيد من المناعة . 

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