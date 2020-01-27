أكل العيش بيحكم .. نجوم فجعهم الموت على خشبة المسرح واحترام الجمهور والتزاماتهم

غاب عن الجميع ولم يشعر به أحد وهو يتألم بعد فراق والده، ثم عاد لعمله فعلم الجميع أنه قد عاد لكنها عودة تعمد البعض تشويهها.. تلك هى وباختصار قصة الفنان إيهاب توفيق الذي تحول على مدار الأيام الماضية إلى مثار للجدل بعد عودته من حالة العزلة التي عاشها عقب وفاة والده منذ اسبوعين.





إيهاب توفيق الذي غاب عن الأنظار لمدة أسبوعين بعد وفاة والده في حريق اندلع في منزله، والذي انقطع خلال تلك الأيام عن عمله عاد من جديد لإحياء حفل غنائي في أحد الملاهي الليلية، لكنه لم يسلم في تلك العودة، بعدما سلط كثيرون السنتهم للنيل من إيهاب توفيق الذي قرر الإلتزام بتعهداته والاحتفاظ لنفسه بالحزن.





لم يكن إيهاب توفيق أول من يفجع في الوسط الفني بفقد عزيز لديه، ولم يكن كذلك أول من يعود لعمله سريعا نظرا لارتباطه بالعديد من الالتزامات والمواعيد، لكنه رغم ذلك لم يسلم من انتقادات الكثيرين.





وفاة والد كاظم الساهر





خلال إحياء الفنان كاظم الساهر ، والملقب بـ القيصر، حفلا غنائيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 1999، وقبل دقائق من وقوفه أمام الجمهور على خشبة المسرح تلقى كاظم الساهر خبر وفاة والده، إلا أنه ورغم ذلك لم يغادر الحفل، نظرا لارتباطاته وتأكده من أنه لا ذنب للجمهور، ولتجنيب المتعهدين للخسارة.





وفاة والد عادل إمام





الفنان عادل إمام والذي اشتهر باعماله السينمائية المتميزة، لم يكن في معزل من أن يفجع في وفاة أحد أفراد أسرته، فقد صرح الزعيم في أحد لقاءاته التفلزيونية، أنه تلقى خبر وفاة والده قبل لحظات من وقوفه على خشبة المسرح في أحد العروض المسرحية، لكنه لم يترك المسرح وقتها، وتغلب على حزنه وقدم دوره المسرحي، والذي علق عليه قائلا: «المسرح لا يعرف القبور».





الزعيم الذي يدفعه والده لترك عمله، لم يكن قاسيا القلب حتى أنه بعد انتهاء واجبه دخل في نوبة من البكاء على وفاة والده والذي شاركه فيه العديد من جمهوره بعدما علموا أن والده توفى وهو على خشبة المسرح ولم يترك المسرح تقديرا لهذا الجمهور.





سحب محرم فؤاد





خلال تقديم المطرب محرم فؤاد لأحد أدواره المسرحية في أحد العروض المدرسية، وأثناء وقوفه على خشبه المسرح، جاء إليه اخاه مسرعا وسحبه من على خشبة المسرح أمام الجمهور ليخبره بوفاة والدته، مما دفع الجمهور للتعاطف معه والذهاب لمواساته في تلك الفاجعة.



