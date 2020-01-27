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أخبار العالم

كانت في طريقها إلى تركيا.. طائرة ليبية تهبط اضطراريا في مطار معيتيقة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:15 م
طائرة ليبية تهبط
طائرة ليبية تهبط اضطراريا في مطار معيتيقة
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام ليبية أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تمكنت من الهبوط اضطراريًا بمطار معيتيقة بسبب عطل في الإطار فور إقلاعها صباح الاثنين.

وقال مدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب، إن الطائرة التي تنفذ الرحلة LN192 التابعة لشركة الخطوط الليبية والقاصدة إسطنبول، هبطت بعد إقلاعها، نتيجة عطل في الإطار، وفقا لموقع "اخبار ليبيا".

وأوضح الطبيب أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بها بالمدرج بعد أن طالب برج المراقبة بعودته فور الإقلاع.

وأشار إلى أن كل ركاب الرحلة بخير.

وأوضحت وسائل إعلام ليبية أن الطائرة التي تحمل على متنها 130 راكبا واجهت صعوبات كبيرة عقب إقلاعها ما اضطر قائدها إلى العودة إلى مدرج المطار مطالبا باتخاذ أقصى درجات الاستعداد.
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