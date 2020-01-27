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أخبار العالم

نجل ملكة بريطانيا يرفض التعاون مع المحققين الأمريكيين

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" F.B.I. يريد التحقيق مع الأمير أندرو بشأن الملياردير الأمريكي جيفري إبستين. 

وقال محامي الولايات المتحدة في مانهاتن إن "إف بي آي" والمدعون العامون الفيدراليون سعوا إلى مقابلة الأمير أندرو للحديث حول جيفري إبستين.

وأضاف المحامي أن الأمير أندرو لم يستجب للطلب، ورفض المساعدة في التحقيقات. 

وكان الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعفي من مهامه الملكية بعد اعترافه  بصداقته الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المتورط في فضائح جنسية، ما أثار جدلًا واسعًا في لندن، اضطرت على أثره الملكة إعفاء نجلها من واجباته الملكية.

وخلال مقابلة وصفت بالكارثية مع التليفزيون البريطاني، كان الأمير أندرو قد أعرب عن رغبته في مساعدات وكالات إنفاذ القانون في تحقيقاتهم حول الملياردير المنتحر.

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