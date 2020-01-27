أيمن سالم يكشف عن الفئة الأكثر عرضة لفيروس كورونا.. و3 أعراض تظهر على المصابين به







١- ارتفاع درجة الحرارة. ٢- السعال المستمر. ٣- ضيق التنفس، ولكنها تظهر في مراحل متأخرة من المرض. وتابع سالم، انه لم يتم تسجيل اى اصابات لفيروس كورونا في الوطن العربي، حتى الحالة التي تم الابلاغ عنها في المملكة العربية السعودية تم نفيها فيما بعد، الا ان هناك خطوات اتخذتها مصر لملاحظة الاعراض للقادمين من الخارج، ومنها:

وأشار سالم، إلى أن فيروس كورونا خلال دورته في جسم الانسان ليكمل مسيرته، يستقر في الجزء السفلى من الجهاز الرئوي، مما يتسبب في ضيق التنفس، وتليف في الجهاز التنفسي.