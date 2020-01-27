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مرأة

أيمن سالم يكشف عن الفئة الأكثر عرضة لفيروس كورونا.. و3 أعراض تظهر على المصابين به

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:25 م
فيروس كورنا - الفيروس
فيروس كورنا - الفيروس التاجي
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آية التيجي
قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة حول تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، إن فيروس كورنا والمعروف باسم الفيروس التاجي، اصبح قاتلا ولكن ليس لكل المصابين به.

وأضاف سالم، في احد لقاءاته على قناة فضائية، ان عدد الوفيات بفيروس كورونا أقل بكثير من عدد المصابين، حيث انه لم يصل الى 4% من المصابين.

وطمأن استاذ الصدر بالقصر العيني، أن الاصابات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد غادروا الصين ولم ينقلوا المرض لأفراد عائلاتهم، او لمن حولهم، مما يجعل الفيروس صعب الانتشار.

فيما اكد سالم، أن مضاعفات فيروس كورنا الشديدة ظهرت بشكل اكبر لدى كبار السن، حيث ظهر عليهم الالتهاب الرئوي، والتهاب كبدى.

وأشار سالم، إلى أن فيروس كورونا خلال دورته في جسم الانسان ليكمل مسيرته، يستقر في الجزء السفلى من الجهاز الرئوي، مما يتسبب في ضيق التنفس، وتليف في الجهاز التنفسي.  

وتابع سالم، انه لم يتم تسجيل اى اصابات لفيروس كورونا في الوطن العربي، حتى الحالة التي تم الابلاغ عنها في المملكة العربية السعودية تم نفيها فيما بعد، الا ان هناك خطوات اتخذتها مصر لملاحظة الاعراض للقادمين من الخارج، ومنها: 

 ١- ارتفاع درجة الحرارة. 
٢- السعال المستمر.
٣- ضيق التنفس، ولكنها تظهر في مراحل متأخرة من المرض.
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