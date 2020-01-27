السودان.. صورة عبد الفتاح البرهان تثير جدلا واسعا.. وتكهنات حول صحته

أثارت صورة لرئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين السودانيين.





وظهر البرهان نحيفا أثناء استقباله وزراء الدولة بالقصر الجمهوري في الخرطوم، حيث ظهر الفرق واضحا بين وقت أداء البرهان القسم رئيسًا لمجلس السيادة وبين ظهوره الأخير.





فيما تساءل نشطاء مواقع التواصل في السودان عن صحة البرهان.





يأتي ذلك بعد تداول بعض المواقع ومجموعة من النشطاء في السودان أنباء تزعم تدهور صحة البرهان.





من جانبها أكدت القوات المسلحة في السودان أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يزاول أعماله بصورة راتبة ولم يتعرض لوعكة صحية كما تم تداوله بالوسائط.





وأكدت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادرها أن البرهان بخير وصحة جيدة.