محمد رمضان يستعرض سلسلة مرصعة بالمجوهرات.. فيديو

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر من خلاله وهو ممسك بسلسلة مرصعة بالمجوهرات.

يتواجد محمد رمضان فى موسم رمضان القادم بمسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويعد المسلسل التعاون الثاني بين رمضان ومحمد سامى للمرة بعدما قدما سويًا مسلسل “الأسطورة” العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى.

" البرنس" يشارك فى بطولته نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.