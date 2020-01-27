أهلي 2005 يفوز على شباب الأميرية 11 - صفر

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٥، فوزًا كبيرًا على فريق مركز شباب الأميرية، بنتيجة ١١ – صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة منطقة القاهرة.





جاءت أهداف الأهلي عن طريق يوسف عفيفي (أربعة أهداف)، وفارس خالد (أربعة أهداف)، وسيف أيمن (ثلاثة أهداف).





وارتفع رصيد الأهلي إلى ٣٣ نقطة، من الفوز بالعلامة الكاملة في ١١ مباراة، وسجل ٥٦ هدفًا، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: على طارق.





الدفاع: يوسف جمال – عبدالله بستانجي – يوسف ثروت – أحمد أيمن.





الوسط: فارس خالد – يوسف عفيفي – يوسف عبدالحفيظ – طارق فوزي – سيف أيمن.





الهجوم: سيف الطيب.





وشهدت المباراة تعرض سيف الطيب لإصابة بكسر مضاعف في الذراع، وتعرض اللاعب البديل يحيى أحمد لإصابة قوية بجرح قطعي في الوجه، وشارك محمد محمود بدلًا منه، وشارك عمر خالد بدلًا من طارق فوزي.



