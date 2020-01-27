أزمة جديدة.. الهلال السوداني يعترض على حكم مباراته أمام الأهلي

يبدي مجلس إدارة النادي امتعاضه الشديد إزاء التجاهل الذي أظهره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ""، بشأن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا .





وتابع :" يبدي نادي الهلال السوداني أسفه لهذا الإصرار غير المبرر على تعيين هذا الحكم لما حمل من ظلم واضح و ضرر ملموس بسلامة المنافس وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال.