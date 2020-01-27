أزمة جديدة.. الهلال السوداني يعترض على حكم مباراته أمام الأهلي

قدم نادي الهلال السوداني احتجاج رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، على قرار تعيين الحكم المغربي رضوان جيد للمباراة القادمة أمام النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .
وأصدر نادي الهلال السوداني بيانا رسميا موجها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، والذي جاء كالتالي :-
يبدي مجلس إدارة النادي امتعاضه الشديد إزاء التجاهل الذي أظهره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ""، بشأن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا .
وتابع :" يبدي نادي الهلال السوداني أسفه لهذا الإصرار غير المبرر على تعيين هذا الحكم لما حمل من ظلم واضح و ضرر ملموس بسلامة المنافس وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال.
وواصل :" يؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الإفريقي إزاء قرار إسناد المباراة لهذا الحكم مطالبا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري.
واستقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي رئاسة بعثة الفريق في رحلة السودان بسبب أهمية المواجهة.
وعاد الفريق الأحمر لتدريباته استعداده لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .
وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام.
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.