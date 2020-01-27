AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر سبب الرحيل .. أزارو يكشف تفاصيل أزمته مع مدرب الأهلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:16 م
فايلر
فايلر
Advertisements
منتصر الرفاعى - حسن العمدة
أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، عن حزنه الشديد على الطريقة التي الغريبة التي تم استخدامها من قبل مسئولي الأهلي من أجل الاستغناء عن خدماته وإجباره على الرحيل.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أفتعل أي أزمات نهائيًا، وواقعة اعتراضي شيء خارج عن الإرادة فلم أجد تفسير لاستبعادي من التشكيل بشكل مستمر ومتواصل".

وأوضح: "بشارك وبحرز أهداف، وفجأة يتم استبعادي وده بيوصلك انك تخرج عن شعورك ولكن كان في عدم تقدير".

وتابع: " ضحيت بأشياء كثيرة وكان من المفترض أن أخرج بشكل أفضل من ذلك، وإدارة الأهلي أكدت لي أن فايلر هو السبب في رحيلي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التألق مع المنتخب الأولمبي.. أحمد ياسر ريان يكشف حقيقة تلقيه عروضا للاحتراف

الرحيل في انتظاره.. استبعاد وليد أزارو من مواجهة الأهلي وطنطا

جيرالدو أم أزارو.. من هو ضحية أليو بادجي في الأهلي؟

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

وليد أزارو يكشف عن سبب رفضه الانتقال لدوري الصين وموقفه من الانضمام لـ بيراميدز

وليد أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي

ترشيحاتنا

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

مكانها ومصاريفها ومدة دراستها.. كل ما تريد معرفته عن أكاديمية المحاماة الجديدة

أول لقطة للأب الشجاع بعدما أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار.. شاهد

تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة

تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أيهما أولى أساهم في زواج شقيقتي أم أسدد ديوني؟.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة