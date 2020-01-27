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رياضة

شوبير ينفي المحادثة مع خالد مرتجي عن حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:27 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد رشاد
نفى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل وجود محادثة بينه وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن حكم مباراة الفريق أمام الهلال السوداني.

الأهلي يستعد لموقعة حاسمة أمام الهلال السوداني في أم درمان، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتشرت أمس محادثة واتساب وهمية مع الصديق خالد مرتجي واليوم تغريدة غير صحيحة عن حكام مباراة الأهلي والهلال السوداني".

وتابع: "أرجو من الجميع قبل نشر أي شيء التأكد من صدق التغريدة وعدم تداولها على الحسابات والصفحات، لذلك قررت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء الخارجين عن القانون والأخلاق مروجي الفتنة والشائعات".

وكان الهلال السوداني قد احتج رسميًا للاتحاد الإفريقي كاف على تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لمواجهة الأهلي.
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