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منوعات

عمل نفسه ميت .. رجل ينجو بأعجوبة من هجوم نمر مفترس عليه .. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت لقطات مفجعة تصرفا  ذكيا لرجل ادعى أنها ميت للهروب من فك نمر شرس، بعد أن هاجمه وجره على الأرض.


وتوضح لقطات مرعبة يصورها رجل يختبئ وراء شجرة ، قرويون يصرخون ويهرعون من أجل حياتهم بينما يقفز نمر من بين   الشجيرات ويطاردهم في أحد الحقول. 


وأثناء ركض النمر الشرس قفز على رجل وغرز مخالبه به ، قبل ثواني من محاولة هروبه مع أقرانه من القرويين.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم المروع الذي تم تصويره في منطقة بهاندارا في ماهاراشترا ، وسط الهند ، يوم السبت.


وتمكن الرجل من إنقاذ نفسه بعد ادعائه انه ميت، ليتركها بعدها النمر ويسير بعيدًا، ليقف الرجل ويهرب بروحه قبل أن يعود النمر إليه مرة أخرى.


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