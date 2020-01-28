عمل نفسه ميت .. رجل ينجو بأعجوبة من هجوم نمر مفترس عليه .. فيديو

أظهرت لقطات مفجعة تصرفا ذكيا لرجل ادعى أنها ميت للهروب من فك نمر شرس، بعد أن هاجمه وجره على الأرض.

وتوضح لقطات مرعبة يصورها رجل يختبئ وراء شجرة ، قرويون يصرخون ويهرعون من أجل حياتهم بينما يقفز نمر من بين الشجيرات ويطاردهم في أحد الحقول.

وأثناء ركض النمر الشرس قفز على رجل وغرز مخالبه به ، قبل ثواني من محاولة هروبه مع أقرانه من القرويين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم المروع الذي تم تصويره في منطقة بهاندارا في ماهاراشترا ، وسط الهند ، يوم السبت.

وتمكن الرجل من إنقاذ نفسه بعد ادعائه انه ميت، ليتركها بعدها النمر ويسير بعيدًا، ليقف الرجل ويهرب بروحه قبل أن يعود النمر إليه مرة أخرى.