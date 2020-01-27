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ثقافة

يسرا من معرض الكتاب: عادل إمام من أهم الفنانين الذين عملت معهم.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:42 م
يسرا
يسرا
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رنا اشرف_ مريم عزت
استضاف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 الفنانة يسرا اليوم الاثنين حيث أقيم ندوة للحديث عن مشاركتها فى كثير من الأعمال من ضمن الندوات التى تقام فى قاعة السينما. 

تم تكريم الفنانة يسرا فى البدايه وقاموا بتسليمها درع المعرض ثم بدأت الحديث عن اعملها وكيف دخلت الوسط الفنى وعن أول فيلم لها وهو "قصر فى الهواء" وكان أول أجر لها فى هذا الفيلم ١٠٠٠ جنيه. 

تابعت حديثها عن عملها مع الفنان عادل إمام وأبدت مدى حبها الشديد له وأنه قامو كبيرة لا يمكن الحديث عنه بسهولة وأنه من أهم الفنانين الموجودين فى الوسط وتحدثت عن فيلم "عمارة يعقوبيان" وأنها قامت بعمل ٥ مشاهد فقط ولكنهم كانوا من أفضل المشاهد. 

أما عن الأعمال الدرامية أضافت أنها أصعب من الأفلام فالمسلسل الواحد بمثابة ١٢ فيلما وأنه يتطلب الكثير من الجهد حتى يصبح بالشكل الذى يظهر فى التلفاز. 

وأشارت يسرا إلى أن غياب بعض الفنانين عن واجب عزاء الفنانين المتوفين يكون غير مقصود على الإطلاق وأن ظروف الحياة أصبحت صعبة وقد يحدث أكثر من حالة وفاة فى يوم واحد فيكون من الصعب حضور جميعهم. 

كما تحدثت عن بعض مشاهدها الجريئة لها فى عدة أفلام وأوضحت أن كان يوجد تفتح فى الماضى عن الوقت الحالى فكان فالعقول الآن مغلقة وأنها فخورة بكل عمل قامت به على مدار مشوارها الفنى. 

يذكر أن ضيف شرف المعرض دولة السنغال، وشخصية المعرض الراحل الدكتور جمال حمدان.

كما تقام 924 فعالية في معرض الكتاب تم توزيعها على 12 قاعة ندوات، وهناك جزء خاص بمعرض الطفل، وفعاليات تخاطب الشباب بوجود الكُتاب الشباب.
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