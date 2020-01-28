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توك شو

بعد تقبيل قدمها.. والدة نجم منتخب اليد: ابني متعود يعمل كده حتى لو في الشارع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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هاني حسين
علقت آمال الخواجة والدة محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على قيام ابنها بتقبيل قدمها بعد التتويج بطولة أفريقيا.

وقالت آمال الخواجة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   الفوز بالبطولة أمر في غاية الأهمية في ظل الضغط العصبي المتواجد على عاتق لاعبي منتخب مصر".

وتابعت أمال الخواجة:"  لم أتفاجأ بقيام ابني بتقبيل قدمي بعد الفوز لأن هذا الفعل طابع ابني  ولا يخجل من القيام بذلك حتى لو في الشارع".

وأكملت آمال الخواجة:"  ابني متعود يعمل كده معايا، وبعد تحقيق الفوز قام بتقبيل قدمي على الفور ".
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