أقوى رجل في الخليج.. السعودية ترشح 3 رجال لهذا اللقب

تحت شعار «التحدي الخليجي» انطلقت أولى محطات مرحلة التصفيات التأهيلية للمنافسات النهائية من البطولة، في المملكة العربية السعودية لإطلاق الموسم الجديد من مسابقة أقوى رجل خليجي من خلال إقامة التصفيات الأولية للمسابقة في أندية التخصصي بالرياض.





ووفقا لما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية فإن هذه البطولة الأولى من نوعها في بلاد الخليج، قد انطلقت فكرتها في عام 2017، بمبادرة من الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.





وتأهل 3 سعوديون ضمن المرحلة الأولى من التصفيات، وهم مشاري السعيد في المركز الأول، وتيسير كداد بالمركز الثاني، وعلى آل الشيخ بالمركز الثالث، في ثلاث ألعاب هي ، مشية الفلاح وزن 230 كجم، ورفع الجذع وزن 100 كجم، ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع.





أما عن التصفيات المقبلة فستقام في البحرين، والكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، وعمان، لجمع أقوى 15 رجلا في الخليج، لإقامة المسابقة في أبريل المقبل.