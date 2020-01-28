لمواجهة فيروس كورونا.. قرار جديد من الحكومة الصينية

قررت الحكومة الصينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وذلك في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.





وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة.





وكانت كل من ألمانيا وسريلانكا قد أعلنتا ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد ، على أراضيهما، لتنضما إلى مجموعة من الدول التي اكتشفت حالات جديدة للفيروس.





ووأكدت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس كورونا المستجدّ أصبح "مرتفعًا" على المستوى الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وأوضحت المنظمة أنه لا إصابات مؤكدة بـ "كورونا" في منطقة شرق المتوسط .



