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أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 106

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة. 

وكانت كل من ألمانيا وسريلانكا قد أعلنتا ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، على أراضيهما، لتنضما إلى مجموعة من الدول التي اكتشفت حالات جديدة للفيروس.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أن السفارة المصرية بالصين تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا مع المصريين حرصا على حياتهم من وباء كورونا، نافية أصابة أي مصري حتى الآن.

وذكرت وزيرة الهجرة أنه حتى الآن لم تتخذ أى دولة أجنبية قرار بـ إجلاء رعايا من الصين بسبب فيروس كورونا ، ولكن فى حالة مالزم اتخاذ هذا القرار سيتم تنفيذه على الفور.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس كورونا المستجدّ أصبح "مرتفعًا" على المستوى الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت المنظمة أنه لا إصابات مؤكدة بـ "كورونا" في منطقة شرق المتوسط . 
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