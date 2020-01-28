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أخبار العالم

دولة جديدة تعلن ظهور أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الحكومة في سريلانكا ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين بالصين. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس كورونا المستجدّ أصبح "مرتفعًا" على المستوى الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت المنظمة أنه لا إصابات مؤكدة بـ "كورونا" في منطقة شرق المتوسط .

وأصدرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إرشادات جديدة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تخطى حدود الصين.

وأضافت أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لكن يمكن معالجة العديد من أعراض، يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض.
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