AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر توقع اتفاقيتين مع اكسون موبيل للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:44 ص
وزير البترول
وزير البترول
Advertisements
مايكل عياد
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتى إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار  ومنح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار. 

وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ودون بايجلى نائب رئيس شركة اكسون موبيل للاستكشاف والشركات الجديدة بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور سمير رسلان نائب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف ودوروثى شيا القائم بأعمال السفير الأمريكي.

الاتفاقية الأولى بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار والاتفاقية الثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وأكد الملا عقب التوقيع أن عودة شركة اكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى صناعة البترول والغاز للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة حافظت على تواجدها وعملياتها فى مصر من خلال أنشطة النقل والتسويق والتوزيع للوقود وزيوت السيارات لأكثر من قرن، وأن اكسون موبيل معروفة بسرعة الأداء والتزامها بالأمن فى كافة عملياتها وكانت دائمًا شريك استراتيجى لقطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وانتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم فى تعزيز الانتاج والاحتياطى ، لافتًا إلى أنه بتوقيع الاتفاقيتين مع اكسون موبيل يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يولية 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16 مليار دولار لحفر 340 بئرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار

الخير في باطن الأرض.. مصر توقع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار.. ومنح حوالي 5ر10 مليون دولار تشمل حفر 30 بئرًا.. وقريبا توقيع 19 اتفاقية جديدة

2019.. إبرام 9 اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

مصر توقع 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات أكثر من 452 مليون دولار بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية

وزير البترول: طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة

إكسون موبيل تحتفل بتوقيع اتفاقيتين بحريتين للبحث والتنقيب عن الغاز في مصر

ترشيحاتنا

تطبيق صفقة القرن.. جانتس ينافس نتنياهو في انتخابات إسرائيل بهذه الطريقة

حدث ليلا .. قرارات جديدة من أمريكا تجاه لبنان وتحذيرات لتركيا .. و الصين تعلن حصيلة وفيات كورونا

الأطباء: 5 إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. تعرف على عدد زيجاته

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج