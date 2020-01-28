مصر توقع اتفاقيتين مع اكسون موبيل للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتى إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار.





وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ودون بايجلى نائب رئيس شركة اكسون موبيل للاستكشاف والشركات الجديدة بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور سمير رسلان نائب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف ودوروثى شيا القائم بأعمال السفير الأمريكي.





الاتفاقية الأولى بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار والاتفاقية الثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.





وأكد الملا عقب التوقيع أن عودة شركة اكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى صناعة البترول والغاز للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة حافظت على تواجدها وعملياتها فى مصر من خلال أنشطة النقل والتسويق والتوزيع للوقود وزيوت السيارات لأكثر من قرن، وأن اكسون موبيل معروفة بسرعة الأداء والتزامها بالأمن فى كافة عملياتها وكانت دائمًا شريك استراتيجى لقطاع البترول.



