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فن

راغب علامة يحيى حفل عيد الحب فى تونس 15 فبراير المقبل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:42 ص
راغب علامة
راغب علامة
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شيرى نبيل
يحيى المطرب اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس.

ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.


"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.
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