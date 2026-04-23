إيقاف بناء مخالف ومصادرة خلاطة أسمنت بحي شمال الغردقة

أوقفت رئاسة حي شمال الغردقة أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات بمنطقة تقسيم الجوهرة، مع مصادرة خلاطة أسمنت كانت تُستخدم في تنفيذ دور خامس دون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد علي أحمد رئيس حي شمال، حيث رصدت فرق المتابعة الميدانية قيام أحد المواطنين بأعمال صب خرسانة وتشوين مواد بناء بالمخالفة، ما تسبب في إغلاق الشارع دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعلى الفور، تم تكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بالتدخل وإيقاف الأعمال، مع مصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات والجولات الميدانية على مدار الساعة، خاصة خلال الإجازات، لرصد أي مخالفات في مهدها، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وضبط منظومة البناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.