AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلى يتقدم ببلاغ ضد الصفحات المسيئة والمحرضة على الفتن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:51 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
Advertisements
أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه سوف يتقدم ببلاغ جديد إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبالتحديد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ضد مفبركي المحادثة المختلقة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير.

وأضاف أن الجهات المعنية تقوم بدورها في كشف مرتكبي هذه الجريمة التي تخطت إطار التنافس الرياضي وهو ما يجب التصدى له بموجب القانون بعد الكشف عن هويتهم.

وأكد عثمان أن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الترهات والحركات الصبيانية التي يرتكبها حفنة من المجرمين بصناعة فتنة بين جمهور النادي الأهلي  ونادي الهلال السوداني الشقيق,

واختتم المستشار القانوني للنادي الأهلي حديثه قائلا: "إنه سيتم الإعلان عن نتائج البلاغات السابقة المقدمة من النادي الأهلي في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع الإجراءات والتحقيقات الجارية ضد هذه الصفحات المجرمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا

الأهلي يحدد آخر موعد للاشتراك فى العضوية العاملة للأهلي بالسعر الحالي.. فيديو

شوبير ينفي المحادثة مع خالد مرتجي عن حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

ترشيحاتنا

أصالة تشعل السوشيال ميديا بمنشور جديد.. والجمهور يواسونها

موقع إسرائيلي يتوقع نشوب حرب بالضفة الغربية حال إعلان صفقة القرن

بشكل مفاجئ.. رئيس الوزراء القطري يتقدم باستقالته

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 28 -1- 2020.. فيديو

قبل الإعلان عن صفقة القرن.. روسيا: أمريكا تجاهلتنا

شاهد.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية الـ68.. الداخلية تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة.. صور

يا صباح الأنوثة.. دانا حمدان بإطلالة كاجول

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور