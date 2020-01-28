الأهلى يتقدم ببلاغ ضد الصفحات المسيئة والمحرضة على الفتن

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه سوف يتقدم ببلاغ جديد إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبالتحديد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ضد مفبركي المحادثة المختلقة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير.





وأضاف أن الجهات المعنية تقوم بدورها في كشف مرتكبي هذه الجريمة التي تخطت إطار التنافس الرياضي وهو ما يجب التصدى له بموجب القانون بعد الكشف عن هويتهم.





وأكد عثمان أن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الترهات والحركات الصبيانية التي يرتكبها حفنة من المجرمين بصناعة فتنة بين جمهور النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني الشقيق,





واختتم المستشار القانوني للنادي الأهلي حديثه قائلا: "إنه سيتم الإعلان عن نتائج البلاغات السابقة المقدمة من النادي الأهلي في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع الإجراءات والتحقيقات الجارية ضد هذه الصفحات المجرمة".