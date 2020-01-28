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توك شو

هل مصر معرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يوضح التفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:26 ص
خلية فيروس كورونا
خلية فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن لاداعي للخوف من فيروس كورونا لأن الوطن العربي في وضع آمن منه، وذلك لفرق المساحات بين الوطن العربي وشرق آسيا، وأكد أن الوضع المصري أمن الحدود والمطارات لديها الكثير من الاستعدادات لكشف الفيروس قبل دخوله من الأساس، وأن السبب الأساسي في ذلك اختلاف التغذية لدينا وهذا كان سببا أساسيا في تفشي المرض.


وتابع الدكتور مجدي بدران، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناةTen الفضائية، أن ما حدث في الصين من انتشار فيروس كورونا له أسباب، ولكن ليس هناك لوم على المواطنين، موضحًا أن تأخر الصينيين في الكشف عن الحالات المصابة كان له أثر في انتشار المرض بينهم بشكل سريع.


وأضاف الدكتور مجدي بدران، أن المرض انتقل عن طريق الأكل أو العدوى من شخص لآخر، وهناك كثير من الشكوك حول أن هناك طرقا لنقل المرض بشكل آخر ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن.


وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن أعراض المرض مشابهة في بادئ الأمر تشبه أعراض نزلات البرد، ويحدث ضيق في التنفس، ووفاة 80% من الحالات نتيجة للسعال الجاف، و 20% من الحالات نتيجة للتعب الشديد والالتهاب الرئوي.


وأشار إلى أن 73% من حالات الوفاة كانت مسجلة من الذكور، وكان من الأشياء المشتركة كانت من المدخنين، ونصح أن بمجرد الشعور بضيق في التنفس يجب عليك التوجه إلى الطبيب للاطمئنان.

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