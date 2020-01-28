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بين الناس

مياه المنيا تنظم دورة تدريبية لـ26 عاملا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا إن قطاع المعامل بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة نظم دورة تدريبية لعدد ٢٦ متدربا من قطاع المعامل بالشركة  تحت عنوان "الربط بين نتائج المعمل وتشغيل محطات الصرف الصحى".

وأشار الشهاوى أن الهدف من هذه الدورات هو الوصول إلى المعدلات العالمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحى، والمراجعة الدورية لنتائج عينات المعمل  لمعرفة أوجه القصور فى المحطات فى حالة تواجدها وسرعة حلها.

 وفى سياق متصل، اجتاز اثنين من مديرى الإدارات   بقطاع المعامل بشركة المنيا دورة التوعية لمتطلبات جودة المعامل (ISO /IEC  17025 )، بمركز التدريب الإقليمي بشركة القاهرة للصرف الصحي، تحت رعاية المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، كأحد آليات تطوير قطاع المعامل لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.
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