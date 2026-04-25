عمومية النور 2026 تُجدد الثقة في إبراهيم منصور رئيسًا للحزب

عقد حزب النور الجمعية العمومية العادية لعام 2026، بمقر الحزب بأمانة الإسكندرية، بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد إبراهيم منصور، ونوابه ومساعديه، إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا والكتلة البرلمانية، وأمناء المحافظات وهيئات مكاتبهم.

وشهدت الجمعية تجديد الثقة في الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب، في إطار انعقادها السنوي وفقًا للائحة الداخلية، وسط مشاركة تنظيمية واسعة من مختلف قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.

وبحسب اللائحة الداخلية، تتكون الجمعية العمومية من ممثلين عن المحافظات بواقع خمسة مندوبين لكل محافظة، إضافة إلى أعضاء اللجان المتخصصة، وأعضاء الهيئة البرلمانية، وأعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للدورة السابقة، فضلًا عن عدد من الأعضاء المؤسسين، والأمين العام، وأعضاء مجلس الشيوخ بالحزب، مع إمكانية تعيين عدد محدود من الأعضاء بقرار من رئيس الحزب.

وتختص الجمعية العمومية بعدد من المهام، أبرزها انتخاب أعضاء الهيئة العليا، ومناقشة البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث الموضوعات المقدمة من الهيئة العليا ولجنة التخطيط ومجلس الحوكمة، إلى جانب اعتماد الميزانية السنوية وإبراء ذمة المجلس الرئاسي عن الفترة السابقة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار استكمال الهياكل التنظيمية للحزب وتعزيز آليات العمل المؤسسي، بما يدعم دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.