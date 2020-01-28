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تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الدنمارك ورومانيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:18 م
التعليم العالي
التعليم العالي
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نهلة الشربيني

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من دول الدنمارك ورومانيا.

 

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وأشار التقرير إلى تقديم الجانب الدنماركي عدد من المنح أحدها لمدة 10 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، والثانية لمدة 5 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، والثالثة لمدة 5 أشهر لطلبة البكالوريوس بكلية الألسن بجامعة عين شمس لدراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركى.

وأضاف التقرير أنه يشترط للتقدم لهذه المنح: ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة لجمع المادة العلمية للدكتوراه، وألا يزيد عن 32 سنة للماجستير ، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها لمتقدمي جمع المادة العلمية للدكتوراه، ومعيدًا أو ما يعادلها لمتقدمي جمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، فضلًا عن اجتياز المرشح لـــ 60 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 1 مارس 2020، وسوف تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الدنماركي طبقًا لما تقرره اللائحة المالية للبعثات لكل إيفاد على حده، على أن يتم تسليم المستندات للإدارة العامة للبعثات فى موعد أقصاه 3 مارس 2020.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا باللغة الرومانية للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في مجالات العلوم السياسية والإدارية والثقافة والحضارة الرومانية والصحافة والدراسات التقنية والنفط والغاز والعلوم والزراعة وعلوم التربية والطب البيطري والهندسة المعمارية والفنون، علمًا بأن المنح لا تشمل دراسة مجالات الطب البشرى أو طب الاسنان أو الصيدلة.

 

ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على المستندات المطلوبة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الآتى:

http://www.mae.ro/fr/node/10250

http://www.mae.ro/fr/node/10251

http://www.mae.ro/fr/node/10253

واختتم التقرير بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


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