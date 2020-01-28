شاهد التعليم العالي تستعرض 39 مشروعا قوميا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة توضح أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة القادمة والتي بلغت 39 مشروع.

















وتنفذ الوزارة حاليًا 39 مشروعا أبرزها:









1- جامعات أهلية دولية وهى: (جامعة الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، جامعة العلمين الجديدة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر).









2- 4 جامعات حكومية جديدة وهى: مطروح، الوادى الجديد، الأقصر، الغردقة، و3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف،









3- 3 معاهد ومراكز بحثية وهى: (مدينة الفضاء المصرية، معهد بحوث الإلكترونيات، المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية).









4- 8 أفرع للجامعات الدولية وهى: (مجمع الجامعات الكندية، جامعات المعرفة الدولية، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية، مجمع الجامعات الأوروبية، جامعة العاصمة، المجمع الأكاديمى الدولى، الجامعة المصرية الأمريكية للعلوم الطبية).







