AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التصنيف الإنجليزي للجامعات QS يكرم التعليم العالي المصري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:15 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات QS عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي " إيديوجيت " 2020 والذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل حيث سيتم تخصيص جلسة لتكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري و22 جامعة مصرية حكومية لدخولها في تصنيف 2020.


وقال الدكتور أشون فرننداز المدير الإقليمي للشرق الأوسط وجنوب آسيا إن التصنيف الدولي البريطاني QS سوف يكرم وزير التعليم العالي المصري عرفانا وتقديرا بما تحقق من تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيف العالمي خلال الفترة الماضية.


مؤشر البحث العلمي في يناير: 55 مكتبا لدعم الابتكار بـ 94 مليون جنيه

أبرزها إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية.. 5 مشروعات مهمة للتعليم العالي الفترة المقبلة


وأشار أشون إلى أنه من خلال عمليات ملاحظة وتشاور ودراسة دقيقه للأحوال والتحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية تبين تحقيق 22 جامعة مصرية مكانة متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت في التصنيف من حوالي 1200 جامعه بالمنطقة، مضيفا أن تصنيف QS ينتهز فرصة التعاون مع معرض إيديو جيت باعتباره واحد من أهم الأحداث على مستوى التعليم العالي لتكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي المصري والجامعات الـ 22 على هذا الإنجاز غير المسبوق.


من جانبه صرح الدكتور على شمس الدين رئيس " ايديو جيت" فى بيان له اليوم أنه تلقى رسالة من هيئة التصنيف العالمي للجامعات تطلب المشاركة فى الدورة السادسة لملتقى ومعرض ايديوجيت بالقاهرة لتكريم الجامعات المصرية التى حققت إنجازات غير مسبوقة وعلى رأسها جامعات القاهرة والأمريكية والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا والاكاديمية العربية للنقل البحرى والجامعة الألمانية وجامعة طنطا وجامعة المنصورة والمنوفية.


وأشار شمس الدين إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية شهدت الجامعات المصرية تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي للجامعات مضيفا أنه خلال عام 2016 كانت هناك 3 جامعات فقط داخل التصنيف العالمي للجامعات والآن يوجد 22 جامعة داخل التصنيف العالمي، مؤكدا أن تصنيف QS يعتمد على العديد من المعايير منها "السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث العلمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة المغتربين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسير بمنحنى تصاعدي.. التعليم العالي: لدينا 22 جامعة في التصنيف العالمي.. فيديو

الوزراء: 6 جامعات مصرية ضمن التصنيف الدولي للجامعات الخضراء

حصاد 2019 | أداء مميز لوزارة التعليم العالي في مجال التطوير والجودة والحوكمة والتصنيف الدولي.. إنشاء وكالة الفضاء المصرية والجامعات التكنولوجية أبرز الإنجازات.. وإدراج 20 جامعة في تصنيف التايمز

أرقام قياسية حققتها جامعة أسوان خلال عام 2019 ساهمت فى وصولها إلى العالمية وحصد الجوائز الدولية.. تقرير

حصاد جامعة القاهرة لعام 2019 في البحث العلمي والتصنيفات الدولية.. الجامعة المصرية الوحيدة في 21 تخصصا علميا في تصنيف Qs البريطاني.. و170 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية ودرجات علمية مشتركة

رئيس جامعة القاهرة يعلن حصاد 2019.. حققنا أهدافنا وفقًا لمعايير جامعات الجيل الثالث.. وينتظرنا عام جديد يحتاج لمزيد من الجهد والعمل

ترشيحاتنا

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

بعد كارثة والد إيهاب توفيق .. نجاة بسمة وهبة من موت محقق

إعلان النفير العام.. أول رد من حماس على صفقة القرن

انسي خشونة المفاصل والفقرات مع كوب من هذا الخليط الطبيعي

من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا.. الصحة العالمية تتخذ قرارا جديدا

من الحب للعداء| حلقة خاصة عن أحمد عز وزينة.. تفاصيل جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تتفقد مركز تأهيل مرضى الإدمان بالمنيا وتتابع مباراة كرة قدم للمتعافين.. صور

حبيبتي ذهبت إلى غيري.. عاشق مجهول يترك رسالة مؤثرة على الطائرة

شاهد.. معاناة طفلة عمرها 5 أعوام بسبب إصابتها بالخرف.. تفاصيل مؤلمة