التصنيف الإنجليزي للجامعات QS يكرم التعليم العالي المصري

أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات QS عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي " إيديوجيت " 2020 والذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل حيث سيتم تخصيص جلسة لتكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري و22 جامعة مصرية حكومية لدخولها في تصنيف 2020.





وقال الدكتور أشون فرننداز المدير الإقليمي للشرق الأوسط وجنوب آسيا إن التصنيف الدولي البريطاني QS سوف يكرم وزير التعليم العالي المصري عرفانا وتقديرا بما تحقق من تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيف العالمي خلال الفترة الماضية.





مؤشر البحث العلمي في يناير: 55 مكتبا لدعم الابتكار بـ 94 مليون جنيه

أبرزها إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية.. 5 مشروعات مهمة للتعليم العالي الفترة المقبلة





وأشار أشون إلى أنه من خلال عمليات ملاحظة وتشاور ودراسة دقيقه للأحوال والتحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية تبين تحقيق 22 جامعة مصرية مكانة متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت في التصنيف من حوالي 1200 جامعه بالمنطقة، مضيفا أن تصنيف QS ينتهز فرصة التعاون مع معرض إيديو جيت باعتباره واحد من أهم الأحداث على مستوى التعليم العالي لتكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي المصري والجامعات الـ 22 على هذا الإنجاز غير المسبوق.





من جانبه صرح الدكتور على شمس الدين رئيس " ايديو جيت" فى بيان له اليوم أنه تلقى رسالة من هيئة التصنيف العالمي للجامعات تطلب المشاركة فى الدورة السادسة لملتقى ومعرض ايديوجيت بالقاهرة لتكريم الجامعات المصرية التى حققت إنجازات غير مسبوقة وعلى رأسها جامعات القاهرة والأمريكية والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا والاكاديمية العربية للنقل البحرى والجامعة الألمانية وجامعة طنطا وجامعة المنصورة والمنوفية.





وأشار شمس الدين إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية شهدت الجامعات المصرية تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي للجامعات مضيفا أنه خلال عام 2016 كانت هناك 3 جامعات فقط داخل التصنيف العالمي للجامعات والآن يوجد 22 جامعة داخل التصنيف العالمي، مؤكدا أن تصنيف QS يعتمد على العديد من المعايير منها "السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث العلمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة المغتربين".