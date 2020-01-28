مؤشر البحث العلمي في يناير: 55 مكتبا لدعم الابتكار بـ 94 مليون جنيه

أعلنت أكاديمية البحث العلمي مؤشر البحث العلمي لشهر يناير 2020 والذي أوضح أن هناك 55 مكتبا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية تم إنشاءهم بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحوالى 94 مليون جنيه.









وتهدف المكاتب -بحسب بيان الثلاثاء- إلى تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكل بناء على طلب الصناعـة وتقوم الاكاديمية بدعم التدريب لأعضاء المكاتب ودعم النشر العلمى وتسجيل براءات الاختراع وتطوير النماذج الأولية وكذلك دعم الاستفـادة مـن الخبرات المحليـة والأجنبية.





وبلغ عدد مكاتب نقل التكنولوجيا 26 مكتبا فى الجامعات و16 مكتب فى المراكز والمعاهد البحثية و13 مكتبا فى الجامعات الخاصة. وقد قامت تلك المكاتب منذ إنشاءها بدعم 136 ابتكارا مجتمعسا وتم تصنيع 402 فكرة وتصنيع 350 نموذجا أوليا وتم تسويق 140 منتجا بحثيا.



