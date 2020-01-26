البحث العلمي: تخصيص 666 ألف جنيه لدعم مشروعات طلاب الهندسة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تعمل بشكل دائم على دعم مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات في الكليات العلمية، ومن هذا المنطلق فقد انطلقت مبادرة بدايتي بالتعاون مع وزرة التعليم العالي منذ أعوام.





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وأضاف "صقر"، أنه في ذلك السياق تم توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين في الإسكندرية، بهدف دعم مشروعات التخرج لطلاب الهندسة والذي يعد هو الأول من نوعه للتعاون مع النقابات المهنية، موضحا أن البرتوكول يشمل على ميزانية قدرها (666,000) جنيه لدعم المشروعات.





وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، في بيان، اليوم، الأحد، أن الأكاديمية استطاعت خلال الأعوام الماضية زيادة أعداد المشروعات التي سيتم قبولها من 200 مشروع، والذين تم دعمهم بمبلغ 7 ملايين جنيه إلى 400 مشروع، وذلك بدعم يقدر بـ12 مليون جنيه مصري.





وأشار إلى أن المشروعات التي يتم قبولها فنيا تشمل جميع التخصصات "الهندسية والحاسبات والاتصالات وإنترنت الأشياء والزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والمياه والفنون الجميلة والتطبيقية والرسوم المتحركة".

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج لطلبة السنة النهائية للكليات العملية للعام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ من خلال برنامج "مشروعى بدايتى" والتابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وتقوم الأكاديمية بتنظيم معرض ختامى للمشروعات الفائزة بالتمويل.