للباحثين المصريين.. تعرف على آخر منح وبرامج أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن عدد من المنح والبرامج الهامة التي يتقدم لها الباحثين عبر موقع الأكاديمية للمشاركة بها خلال الفترة المقبلة،

ففى إطار التعاون مع الهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، أعلنت الأكاديمية، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) .

ويهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على التويين المحلى والاقليمى فى مجالات:

Basic Science

Human health Care

Industrial and agricultural biotechnology

Bioenergy

وليتمكن الباحث من التقدم للبرنامج عليه الأتى :

- على الباحث المصرى التقدم مباشرة على الموقع الالكترونى للمركز icgeb.org

- إرسال نسخة الكترونية من المشروع البحثى لمركز الــــ IGGEB ونسخة ورقية للأكاديمية مع خطاب ترشيح رسمى من الجهة المرشحة موجه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الاكاديمية، بالاضافة إلى نسخة الكترونية على البريد الالكترونى [email protected]

وستقوم الاكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى احد المراكز البحثية المصرية.

كما ستقوم اللجنة باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عامًا ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض اكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.

والحد الاقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنوياُ موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لتلقى المشروع البحثى الورقى فى الأكاديمية 7/5/2020 ولن يلتفت الى اى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى

وفي سياق متصل اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن منح للحصول على درجة الماجستير فى قانون الملكية الفكريةMIPL من جمهورية الصين الشعبية، ويشكل البرنامج خطوة هامة فى التطبيق الفعلى للتعاون فى مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء فى مبادرة الحزام و الطريق، التى تسعى إلى صقل مهارات الخبراء و العاملين فى مجال الملكية الفكرية فى الدول المعنية.

وسيقوم مكتب براءات الاختراع المصرى بتقديم ال مرشحين للإنضمام إلى برنامج الماجستير على أن يكون المرشح:

- من العاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى أو غيره من المكاتب الحكمية المختصة بأفرع الملكية الفكرية.

- من المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية بأحد الهيئات أو المراكز أو الشركات الصناعية أو القانونية أو البحثية .

ينضم المرشحون المقبولون إلى برنامج الماجستير بأحد الجامعات التالية: Zhongnan University of Economics and Law , Tongji University حيث يتطلب البرنامج الدراسة الأكاديمية بدولة الصين لمدة عام واحد ثم العودة إلى مصر للتطبيق العملى بجهة العمل لمدة عام آخر و تحضير الرسالة ثم مناقشها عبر الإنترنت Video Conference .

وتغطى المنحة المصاريف التعليمية و الإقامة و بدل إعاشة شهرى و تأمين صحى شامل خلال السنة الأولى و لكنها لاتشمل تذاكر الطيران ، ولن يتم قبول إلى المرشحين من قبل الجهات الحكومية فقط و لا يتم التعامل مع الأفراد.

يمكنكم إرسال الأوراق على هذا الإيميل [email protected]

كما أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابط العلمية المتخصصة فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان اعتزامها على عقد ورشة العمل العلمية " المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات " والتى تعقد الخرطوم ـــ خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020,

وتتناول الورشة محاور الورشة الموضوعات التالية:

- آفات وأمراض المحاصيل الحلقية والبستانية

- الحشائش والنباتات المنطفلة

- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة

- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة

- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة

- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة