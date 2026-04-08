مديرية العمل بالإسماعيلية تطلق دورة تعلم اللغة الإنجليزية لطلبة التمريض بوحدة التدريب المتنقلة

شهدت وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، والمتمركزة بمكتبة مصر العامة، انطلاق أولى فعاليات دورة اللغة الإنجليزية، وذلك بمشاركة عدد من طلبة كلية التمريض وبإشراف دعاء السيد، مدير مركز التدريب المهني.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات حسن رداد وزير العمل، وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وخاصة في المجالات التي تتطلب مهارات لغوية متقدمة،

تهدف الدورة إلى رفع كفاءة طلبة التمريض لغويًا ومهنيًا، ويدعم قدرتهم على التواصل الفعال داخل بيئة العمل، وتضمنت فعاليات اليوم الأول التعريف بأساسيات اللغة الإنجليزية، مع التركيز على مهارات الاستماع والمحادثة، إلى جانب تنفيذ تدريبات تطبيقية تهدف إلى تحسين مستوى التواصل، وقد شهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا من المشاركين الذين أشادوا بمستوى التنظيم وجودة المحتوى التدريبي.

وأكد الدكتور أيمن شعبان مدير مديرية العمل، أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة تمثل نموذجًا فعالًا لتقديم الخدمات التدريبية والوصول بها إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وأضاف أن هذا التعاون بين مديرية العمل ومديرية الشئون الصحية خطوة هامة نحو إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية بجودة عالية، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.