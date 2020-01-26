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تعليم

5 معايير هامة لتحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي "طبق براءتك" بأكاديمية البحث العلمي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:41 م
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برنامج" طبق براءتك" بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوي التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.


ويتم اختيار براءات الاختراع عن طريق:

1- انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام ودعمها ماديًا وتقنيًا للحصول علي منتج مبتكر "صنع في مصر" في الأسواق.

2- على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري لإنتاج منتج يسوق محليًا وخارجيًا على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلي.

3- يكون بعضها قابلا للتسويق عالميا، لذا فهناك أهمية قصوى من استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءة الاختراع المصري وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.

4- تسعى الأكاديمية إلى استغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصري والمشاركة في تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية والتي يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصري من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية باسم "طبق براءتك".

5- المبادرة ليست فقط لدعم الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة ولكن أيضا تصنيعها بأيد مصرية والترويج لها في الأسواق.
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