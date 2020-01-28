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رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رمضان صبحي من رحلة السودان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري أن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، في تحسن مستمر، وأنه شارك في جزء من المران أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة «رمضان»، وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضي، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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