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الأوقاف: ما تقوم به الوزارة من أجل حماية الدولة والقرآن الكريم.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:58 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن هناك جماعات إرهابية متطرفة ترفع راية الإسلام وتقتل باسمه تحت راية القرآن الكريم، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الأوقاف هو التصدي لهم و التحرك لخدمة الدولة والقرآن الكريم.


وأضاف الدكتور محمد مختار، خلال فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم، أن الرسائل المتتابعة التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما هي إلا رسائل واضحة للعالم كله بأن الدولة المصرية والأمة العربية والإسلامية بخير.

وأوضح الدكتور محمد مختار، أنه فى لكمته أمس أكد أن الأمة المصرية جميعها تؤكد على العقيدة الصحيحة لا على إختطاف الدين والمتاجرة بالعقيدة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه كما أعلن من قبل أن ما تم إنفاقه على عمارة المساجد بمعرفة الوزارة وحدها سواء من ميزانية الدولة أو الموارد الذاتية فى الست سنوات الماضية 2 مليار و800 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الميزانية لتجديد وصيانة وفرش المساجد بمصر.

وأكد وزير الأوقاف، أنه على الأقل من خلال الافتتاحات التى يتابعها نصف هذا المبلغ من الجهود الذاتية للمواطنين، موضحا أنه فى كل يوم وأخر يتم إفتتاح المساجد ومنهم تلقيه دعوة لإفتتاح مسجد بالسعودية تكلفته ما يقارب 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى إفتتاح مسجد بالطور لا تقل تكلفته عن 10 إلى 15 مليون جنيه.

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